Esentepe bir değerini daha kaybetti

Kuzey sahil şeridinin büyük yerleşim yerlerinden Esentepe değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Esentepe muhtarı Günay Takatuka'nın babası, Esentepe halkının sevilen isimlerinden Kemal Takatuka hayatını kaybetti.
Takatuka, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Esentepe Mezarlığı'na defnedilecek.
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