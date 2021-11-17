Ersoy ailesinin acı günü

Lefke bölgesi bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefke'nin sevilen ailelerinden Ersoy ailesinin çınarı İlgün Ersoy dün akşam vefat etti.

Çevresi tarafından çok sevilen İlgün Ersoy bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefke Mezarlığı'na defnedildi.

