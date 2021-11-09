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Erkıvanç ailesi çınarını kaybetti

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Erkıvanç ailesi çınarını kaybetti
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Girne bölgesi köylerinden Karaoğlanoğlu bir çınarını daha kaybetti.
Erkıvanç ailesinin çınarı Karaoğlanoğlu sakinlerinden 1927 doğumlu Halide Erkıvanç dün vefat etti.
Herkes tarafından sevilen Halide Erkıvanç’ın cenazesi dün kılınan cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda defnedildi.
 
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