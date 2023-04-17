Erel ailesinin acı günü

Değirmenlik Belediyesi köylerinden Kırıkkkale sevilen bir simasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Limasollu olup uzun yıllardır Mesarya bölgesi köylerinden Kırıkkale’de yaşamını sürdüren Çağlar Erel bugün vefat etti.

Çağlar Erel’in cenazesi yarın Kırıkkale köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Kırıkkale Mezarlığı’na defnedilecek.

