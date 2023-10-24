Erdenizci ailesi yasta

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa sakinlerinden olan İlker Erdenizci bugün hayata gözlerini yumdu.
Erdenizci’nin cenazesi yarın Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’nda defnedilecek.
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