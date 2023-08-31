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Erdenay bugün toprağa veriliyor

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Erdenay bugün toprağa veriliyor
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Hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay bugün toprağa verilecek.

Erdenay için saat 10.00’da Atilla Topaloğlu Stadı'ndaki Atletizm Federasyonu’nda tören düzenlenecek.
Besim Erdenay öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek. 
 
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