Erdenay bugün toprağa veriliyor

Hayatını kaybeden eski Spor Dairesi Müdürü ve eski Atletizm Federasyonu Başkanı Besim Erdenay bugün toprağa verilecek.
Erdenay için saat 10.00’da Atilla Topaloğlu Stadı'ndaki Atletizm Federasyonu’nda tören düzenlenecek.
Besim Erdenay öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.