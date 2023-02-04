Emre'nin kahreden ölümü

Düzova köyünde yaşamını sürdüren Ülfet ve Perihan Mutluay'ın evladı 17 yaşındaki Emre Mutluay hayatını kaybetti.

Cilt rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan 17 yaşındaki Emre Mutluay, tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesinde yaşamını kaybetti.

Küçük Emre'nin cenazesi bugün Düzova Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Düzova mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.