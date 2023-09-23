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Ekşici ailesi çınarını kaybetti

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Ekşici ailesi çınarını kaybetti
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Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetti.
 Aslen Baflı olan ve uzun yıllarfır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren Ekşici ailesinin çınarı Hasan Salih Ekşici dün akşam vefat etti. 
Ekşici'nin cenazesi bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde  kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
 
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