Ekşici ailesi çınarını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir çınarını daha kaybetti.
Aslen Baflı olan ve uzun yıllarfır Gazimağusa'da yaşamını sürdüren Ekşici ailesinin çınarı Hasan Salih Ekşici dün akşam vefat etti.
Ekşici'nin cenazesi bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.