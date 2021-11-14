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Ekşici ailesi çınarını kaybetti

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Ekşici ailesi çınarını kaybetti
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Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
DAÜ personeli Derviş Ekşici ile Hakem camiasının değerli ismi Mehmet Ekşici’nin sevilen ve yardımsever anneleri Vasfiye Ekşici bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Vasfiye Ekşici’nin naşının yarın (15 Kasım Pazartesi) saat 11.00’de kılınacak cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
 
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