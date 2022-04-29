Ekrem Mavigözlü hayata tutunamadı

Ülkemiz değerli bir sanatçıyı erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Müzisyen Ekrem Mavigözlü genç yaşta hayatını kaybetti. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir tedavi gören Ekrem Mavigözlü'nün 44 yaşında yaşama veda etmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Dün yaşama gözlerini yuman Mavigözlü yarın Lefkoşa İsmail Safa Camii'nde saat 11.00’de kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

