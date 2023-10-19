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Eğitim camiasını üzen veda

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Eğitim camiasını üzen veda
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Ülkemizin sevilen sayılan emekli eğitimcilerinden Güven Burgul hayata gözlerini yumdu.
Ülkemiz sporuna önemli hizmetlerde bulunan merhum Güner Burgul’un eşi ve akademisyen Nazım Burgul’un da annesi olan Güven Burgul yaşadığı rahatsızlığa daha fazla direnemedi ve hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi yarın Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazıan müteakip cenaze namazı sonrasında defnedilecek.
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