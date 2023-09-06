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Eğitim camiasını üzen veda

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Eğitim camiasını üzen veda
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Değirmenlik sevilen bir çınarını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik sakini emekli öğretmen Sonay Uluç dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Uluç, bugün öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Değirmenlik Kabristanlığında defnedilecek.
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