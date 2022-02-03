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Eğitim camiası bir değerini daha yitirdi

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Eğitim camiası bir değerini daha yitirdi
Lefkoşa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Emekli Başöğretmen, İlköğretim Dairesi müfettişi Mehmet Lisaniler, dün hayatını kaybetti.
Lisaniler'in cenazesi bugün saat 14.00'te kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verildi.
 
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