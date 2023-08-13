Ecel, gemide yakaladı

Girne Turizm Limanında, bir geminin yolcu salonu içerisinde bulunan Karpaz’da sakin Hasan Kalay (E-68) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

