Duayen doktor hayata gözlerini yumdu

Genelde Kıbrıs Türk hekimliğinin özelde Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanlğının duayeni Dr Ali Niyazi Fikret hayatını kaybetti.

Kıbrıslı Türklerin ilk Kulak Burun ve Boğaz Uzmanı ve 61 yıldır hekimlik yapan 93 yaşındaki Dr. Ali Niyazi Fikret ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

1929 Larnaka doğumlu olan Dr. Ali Niyazi Fikret, 1977’den beri Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesinde yaşadığı evinin bir kısmını klinik olarak kullanıyordu ve 45 yıllık hemşiresi Halide Bardak’la her gün 3-4 saatini burada geçiriyor, hastalarını muayene ediyordu.

Fikret’in mesleki yaşamı boyunca edindiği tüm KBB aletleri, 1958’den beri takip ettiği tıp dergileri, büyük amcasından kalan asırlık kitaplar ve fotoğraflar da bu klinikteydi.