Dr. Hüseyin Vural hayata tutunamadı

Gazimağusa’nın sevilen ve sayılan simalarından, Onkoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Vural vefat etti.
Vural, bir süreden beridir tedavi gördüğü Antalya’da hastanede hayatını kaybetti.
Vural’ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
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