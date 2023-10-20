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Dora ailesi yasta

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Dora ailesi yasta
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Karpaz bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yenierenköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy sakinlerinden, sevilen sima Kadri Dora bugün vefat etti.
Dora’nın cenazesi yarın kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yenierenköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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