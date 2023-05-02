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Doğancı bir çınarını daha kaybetti

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Doğancı bir çınarını daha kaybetti
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Doğancı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefke’ye bağlı Doğancı köyünün sevilen siması, melek kalpli insanı Mehriban Kavaz bugün vefat etti.
Ülkemizin tanınmış eski siyasetçilerinden Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’nın Halası olan Mehriban Kavaz, yarın kılınacak  öğle namazına müteakip defnedilecek.
 
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