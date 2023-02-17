Direktör ailesinin acı günü

Lefkoşa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa sakini direktör ailesinin çınarı Afet Direktör vefat etti.
Direktör’ün cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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