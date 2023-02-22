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Dikmen Süleyman Soyutok'a ağlıyor

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Dikmen Süleyman Soyutok'a ağlıyor

Dikmen'de 23 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 26 yaşındaki Süleyman Soyutok, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre 23 Ocak'ta saat 01.00'deki kaza Dikmen Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde seyreden Doğuş Sancak (E-23) yönetimindeki EA07AYY plakalı araçla Lefkoşa istikametinden Dikmen istikametine seyrettiği sırada yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana gelmişti .

Kazada, Dikmenli 26 yaşındaki Süleyman Soyutok ağır yaralanmıştı .

Soyutok, tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde, dün gece saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi .

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