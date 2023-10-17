Dikmen bir çınarını daha kaybetti

Lefkoşa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Dikmen sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen köyünün çınarlarından olan Pembe Orhanoğulları bugün hayata gözlerini yumdu.
Orhanoğulları Dikmen Camisi’nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip Dikmen Mezarlığı’na defnedilecek.
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