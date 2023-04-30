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Devecioğlu ailesi çınarını kaybetti

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Devecioğlu ailesi çınarını kaybetti
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Gazimağusa bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nın sevilen ailelerinden Devecioğlu ailesinin çınarı Afet Devecioğlu hayata gözlerini yumdu.
Devecioğlu'nun cenazesi bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa mezarlığı'na defnedilecek.
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