Derince, Döne ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden biri olan Derince sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yenierenköy - Karpaz Belediyesi köylerinden Derince sakini Döne Korkmaz dün hayata gözlerini yumdu.

Korkmaz'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.

Döne Korkmaz'ın cenazesi bugün Derince köyünde kılınan öğle namazına müteakip Derince Kabristanlığı'nda defnedildi.

