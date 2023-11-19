Derince, Döne ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden biri olan Derince sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy - Karpaz Belediyesi köylerinden Derince sakini Döne Korkmaz dün hayata gözlerini yumdu.
Korkmaz'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Döne Korkmaz'ın cenazesi bugün Derince köyünde kılınan öğle namazına müteakip Derince Kabristanlığı'nda defnedildi.
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