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Derince, Döne ablasına ağlıyor

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Derince, Döne ablasına ağlıyor
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Karpaz bölgesinin küçük köylerinden biri olan Derince sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yenierenköy - Karpaz Belediyesi köylerinden Derince sakini Döne Korkmaz dün hayata gözlerini yumdu.
Korkmaz'ın vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Döne Korkmaz'ın cenazesi bugün Derince köyünde kılınan öğle namazına müteakip Derince Kabristanlığı'nda defnedildi.
 
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