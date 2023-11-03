Demirsöz, sevenlerini yasa boğdu

Ülkemizin sevilen insanlarından Oya Demirsöz yaşamını yitirdi. Demirsöz’ün vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu. Oya Demirsöz uzun yıllar Sevimli Dostlar Derneği Başkanlığını yapmış ve ülkemizde hayvan hakları için ciddi mücadeleler vermiş biriydi.
Demirsöz’ün vefatı nedeniyle Rabiya Sadrazam onunla ilgili şunları paylaştı:
Bu satırları yazmak gerçekten çok zor...
Barış özgürlük ve Adalet için uğraşan emek veren haksızlıklara gelemeyen, hayvan ve doğa haklarını sonuna kadar savunmuş sevimli dostlar derneği başkanlığını yapmış bunu da çok iyi şekilde yıllarca yönetmiştir. Barınaklarda gece gündüz sevimli dostlar için çalışmış ve asla şikayet etmemiştir. Nerede yaralı bir hayvan görse onun acısıyla dertlenir onun yarasını sarmak icin elinden geleni yapardi. Kaybettiğinde ise günlerce ağlardı...
Sevgisini ve emeğini esirmedigi için Oya Demirsöz 'e minnettarız.
Zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.
Canı gönülden şunu söyleyebilirim ki mekanı ışıklı ve cennet olacakdır.
İki sevimli dostu doly ve laki bana emanetdir huzur ve refah içinde yaşatmayı Oya teyzeme bir borç bilirim...
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