Demirhan, bir çınarını daha kaybetti

Değirmenlik bölgesi köylerinden olan Demirhan bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Demirhan sakini Selçuk ailesinin çınarı Zeynel Selçuk bugün vefat etti.

Selçuk’un cenazesi yarın Demirhan Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Demirhan Kabristanlığı’na defnedilecek.

