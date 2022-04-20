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DAÜ’nün acı kaybı

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DAÜ’nün acı kaybı
 
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi 62 yaşındaki Aleksandr Zabolotkov ani geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Aleksandr Zabolotkov 1993 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi ve birkaç yıl Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda yönetmen ve programcı Hakan Çakmak ile birlikte “Sanat Güncesi” haftalık programında yer aldı, aynı zamanda BRT yabancı diller haber bölümünde tercüman-muhabir olarak çalıştı.
Ek olarak, Lefkoşa Güzel Sanatlar Ortaokulu’nda keman ana dal eğitmeni olarak çalıştı. Zabolotkov, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda görev alıyordu.
Zabolotkov, 1999 yılından itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde çalışıyordu ve farklı dönemlerde 2 kez Bölüm Başkanlığı görevini yürütmüştü.
 
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