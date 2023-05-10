Dağyolu bir çınarını daha kaybetti

Dikmen bölgesinin büyük köylerinden olan Dağyolu bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dağyolu köyünün sevilen ailelerinden olan Balbaz ailesinin çınarlarından Ali Balbaz bugün hayata veda etti.
Balbaz’ın cenazesinin yarın Dağyolu’nda kılınacak öğle namazı sonrasında Dağyolu Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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