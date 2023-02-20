Dağlı ailesi yasa boğuldu

Mağusa bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Ümit Dağlı’nın eşi olan Sevgi Dağlı bugün vefat etti. Dağlı'nın vefatı başta ailesi ve yakın dostları olmak üzere Mağusa'da üzüntüyle karşılandı.
Sevgi Dağlı’nın cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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