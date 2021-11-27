banner583
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
Boğaziçi’nin çıkışı sürüyor
36 0
Alpine A110 şimdi daha güçlü
Alpine A110 şimdi daha güçlü
39 0
 
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
Cimnastik Federasyonu Erkek Takımı, İstanbul'da
15 0
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
22 0
Tilkiler yine mesaiye başladı
Tilkiler yine mesaiye başladı
74 0
LTB’nin yeni sığınma evi hizmette
LTB’nin yeni sığınma evi hizmette
54 0
Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki
Astroloji ile burçlara inananlar narsist ve daha az zeki
10 0
banner661
banner726

Covid-19 Londra'da bir Kıbrıslı Türk'ü daha aramızdan aldı

banner476

banner714
Covid-19 Londra'da bir Kıbrıslı Türk'ü daha aramızdan aldı
banner721
Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Covid-19 salgını yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’den de can almaya devam ediyor. Londra’da yaşayan aslen Yıldırımlı Aydın Menteş Hasan’ın oğulları Mehmet Hasan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
İki erkek çocuğu olan Mehmet Hasan’ın vefatı başta Londra’daki ailesi olmak üzere Kıbrıs’taki ailesini de derin bir üzüntüye boğdu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.