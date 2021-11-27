Covid-19 Londra'da bir Kıbrıslı Türk'ü daha aramızdan aldı

Dünyada ve ülkemizde etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını can almaya devam ediyor.
Covid-19 salgını yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türkler’den de can almaya devam ediyor. Londra’da yaşayan aslen Yıldırımlı Aydın Menteş Hasan’ın oğulları Mehmet Hasan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.
İki erkek çocuğu olan Mehmet Hasan’ın vefatı başta Londra’daki ailesi olmak üzere Kıbrıs’taki ailesini de derin bir üzüntüye boğdu.
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