Çınarlı bir çınarını daha kaybetti

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı Çınarlı köyü sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çınarlı köyü sakinlerinden ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ı eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın nenesi de olan Kamer Bektaş bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Kamer Bektaş’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çınarlı kabristanlığına defnedilecek.
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