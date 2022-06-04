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Cihangir, Demirci Mehmet dayısına ağlıyor

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Cihangir, Demirci Mehmet dayısına ağlıyor
Mesarya bölgesinin büyük köylerinden Cihangir bir simgesini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yıllarca Demircilik yaparak hayatını kazanan ve bu nedenle Demirci Mehmet olarak bilinen Cihangir sakini Mehmet Mesaryalı hayatını kaybetti.
İki coçuk 3 torun sahibi olan ve 76 yaşında hayatını kaybeden Mesaryalı, yarın öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Cihangir Mezarlığı'na defnedilecek.
 
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