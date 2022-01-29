banner762
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
Arazi canavarı Ford Bronco Raptor
13 0
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
Çavuşoğlu ve Derya da pozitif çıktı
22 0
 
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
Minderde, Karpaz Meslek Lisesi egemenliği
18 0
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
Güzelyurt Sağlık Ocağı’ndaki umursamazlık vatandaşı kızdırıyor
775 0
Seçim bitti, kavga bitmedi
Seçim bitti, kavga bitmedi
24 0
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
Miracle Değirmenlik’te Hakan Törehan Başkan
40 0
111 0
banner661

Çelebioğlu ailesi çınarını kaybetti

banner476

banner714
Çelebioğlu ailesi çınarını kaybetti
Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti.
Karaoğlanoğlu'nun sevilen simalarından Çelebioğlu ailesinin çınarı Çelebi Çelebioğlu dün akşam hayatını kaybetti.
Çelebioğlu bugün Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak ceanaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na denedilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.