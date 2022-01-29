Çelebioğlu ailesi çınarını kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetti.
Karaoğlanoğlu'nun sevilen simalarından Çelebioğlu ailesinin çınarı Çelebi Çelebioğlu dün akşam hayatını kaybetti.
Çelebioğlu bugün Karaoğlanoğlu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip kılınacak ceanaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı'na denedilecek.
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