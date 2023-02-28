Çatalköy, Osman abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy sakini, sevilen, sayılan simalardan olan Osman Kılınç dün hayatını kaybetti.
Kılınç’ın cenazesi bugün Çatalköy Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı’nda defnedildi.
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