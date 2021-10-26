Çatalköy'de bir günde iki ölüm

Çatalköy'ün sevilen bir ismi daha bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti, böylece Çatalköy ayni gün içinde iki ölüm haberi birden aldı.
Çatalköy'ün sevilen ailelerinden olan Çaydamlı ailesinin çınarı Ayşe Özden Çaydamlı bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayşe Özden Çaydamlı'nın cenazesi öğlen namazına müteakip kılınan cenaze naması sonrasında Çatalköy Kabristanlığı'na defnedildi.
Çatalköy'de bugün yine sabah saatlerde Akile Baltaşlı isimli vatandaş hayatını kaybetmişti.
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