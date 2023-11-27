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Çatalköy, bir çınarını daha kaybetti

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Çatalköy, bir çınarını daha kaybetti
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Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Malyalı olan Çatalköy’ün sevilen simalarından ve çınarlarından Sabiha Çoban dün vefat etti.
Çoban’ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Sabiha Çoban, bugün Çatalköy Camisi’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedildi.
 
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