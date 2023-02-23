Çatalköy bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen simalarından olan Zuriye Muammer bugün hayatını kaybetti.
Zuriye Muammer’in cenazesi, bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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