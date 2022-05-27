Çatalköy, bir çınarını daha kaybetti

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çatalköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Çatalköy’ün sevilen simalarından olan Faruk Akkar bugün akşamüzeri hayata gözlerini yumdu.
Akkar’ın yarın Çatalköy Camisi’nde öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Çatalköy Kabristanlığı’na defnedileceği bildirildi.
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