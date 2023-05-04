Çatak ailesi yasta

Gazimağusa bölgesi köylerinden Tuzla köyü son günlerde yaşadığı arka arkaya ölümlerle sarsılmaya devam ediyor.
Tuzla köyü sakinlerinden Çatak ailesinin çınarı Emine Çatak bugün vefat etti.
Çatak’ın cenazesi yarın Tuzla Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Tuzla Kabristanlığı’na defnedilecek.
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