Çanakkale mahallesi 'Kaptan amca'sını kaybetti

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetti.
Gazimağusa’nın Çanakkale Mahallesi sakinlerinden Hüseyin Nalbant dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Çanakkale mahallesinin ‘Kaptan amcası’ olan Hüseyin Nalbant’ın vefatı ailesi ve sevenleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
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