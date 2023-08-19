Çamlıca yasta

Geçitkale bölgesi sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Geçitkale Belediyesi sınırları içindeki Çamlıca köyünün, sevilen çınarı Mehmet Portioğlu bugün sabah saatlerinde vefat etti.
Mehmet Portioğlu'nun cenazesi, bugün Geçitkale Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıca Kabritanlığı'nda defnedilecek.
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