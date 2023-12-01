Çamlıca, bir çınarını daha kaybetti

Geçitkale-Serdarlı Belediyesine bağlı aslen Çamlıcalı (Kufez’li )olup ,Gönendere köyünde ikamet eden Özer Yağlı bugün vefat etti.

Yağlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Özer Yağlı’nın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çamlıca(Kufez)Kabristanlığına defnedilecek.

