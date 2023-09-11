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Çamlıbel Münevver ablasına ağlıyor

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Çamlıbel Münevver ablasına ağlıyor
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Girne kazasına bağlı büyük yerleşim yerlerinden olan Çamlıbel sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Gündoğdu'lu olup, uzun yıllardır Çamlıbel'de yaşamakta olan, köyün sevilen çınarından Münevver Efendi vefat etti.
Efendi'nin cenazesi, Çamlıbel Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çamlıbel Kabristanlığı'na defnedilecek.
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