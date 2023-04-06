Çamlıbel, Aziz abisine ağlıyor

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Çamlıbel köyü sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çamlıbel'in sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Gündoğdulu olup Çamlıbel'de ikamet eden Aziz Gündoğ bugün vefat etti.

Aziz Gündoğ’un cenazesi bugün ikindi namazından sonra Çamlıbel Kabristanlığına defnedilecek.

