Çağan ailesi yasta

Dikmen bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Dikmen sakinlerinden Çağan ailesinin çınarı Kemal Çağan dün hayata gözlerini yumdu.
Çağan'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevdikleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
Kemal Çağan'ın cenazesi bugün Dikmen Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Dikmen Mezarlığı'na defnedildi.
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