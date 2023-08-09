Bozkuzu ailesi çınarını kaybetti

Girne bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Girne’ye bağlı Karaoğlanlu sakinlerinden ve milletvekili Fide Kürşat’ın da teyzesi olan Baykan Bozkuzu bugün sabah saatlerinden vefat etti.
Baykan Bozkuzu’nun cenazesi bugün Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Karaoğlanoğlu Mezarlığı’na defnedilecek.
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