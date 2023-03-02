Boltaşlı, Şerife ablasına ağlıyor

Karpaz bölgesinin küçük köylerinden olan Boltaşlı bir çınarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Boltaşlı sakinlerinden olan, sevilen ve iyilik severliğiyle bilinen Şerife Kırlar vefat etti.
Kırlar’ın cenazesi bugün Boltaşlı Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Boltaşlı Mezarlığı2na defnedilecek.
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