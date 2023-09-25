Bir TMT'ciyi daha kaybettik

Lefkoşa sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
TMT kurucularından olan, takım komutanı olarak görev yağan Lefkoşa sakini Taşken Önsal vefat etti.
Önsal’ın cenazesi yarın Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
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