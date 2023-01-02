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Bir değerimiz daha aramızdan ayrıldı

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Bir değerimiz daha aramızdan ayrıldı
Lefkoşa’nın köklü ailelerinden, Dr.Fazıl Küçük’ün kızkardeşinin oğlu, Yüksek Ziraat mühendisi, emekli Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü, eğitim camiasının saygın ismi Soner Arca 1 Ocak 2023 tarihinde vefat etti.
Müşfik, vatansever kişiliği ile bilinen Soner Arca’nın cenazesi 3 Ocak 2023 Salı günü öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığına defnedilecek.
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