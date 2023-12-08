Bir değeri daha yitirdik

Ülkemiz bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Kıbrıslı Türk Araştırmacı Yazar - Arkeolog Tuncer Bağışkan, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Ülkenin önemli değerlerinden biri olan Tuncer Bağışkan’ın vefatı ülke genelinde büyük üzüntü ile karşılandı.

TUNCER BAĞIŞKAN KİMDİR?

Tuncer Bağışkan araştırmacı ve arkeologtu. 1947, Lefkoşa / Kıbrıs doğumludur. 1972’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya ve Klasik Arkeoloji bölümünden mezun oldu. İki yıl İngiltere’de kaldıktan sonra Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğünde çalışmaya başladı (1975). Kıbrıs’ın değişik bölgelerinde, çalıştığı daire adına arkeolojik yüzey araştırma ve kazı çalışmaları gerçekleştirdi. 1987 yılında üyesi olduğu Halk Sanatları Derneği çatısı altında halkbilimi araştırmaları yapmaya başladı. Bu alana sağladığı katkılardan ötürü 1994 yılında Halk Sanatları Derneği tarafından Halkbilim Hizmet Ödülüne lâyık görüldü. 1995 yılında Kıbrıs Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi bünyesinde oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kuruluna üye olarak atandı. Kıbrıs Türk Halkbiliminde Ölüm (1997) adlı bir eseri vardır.