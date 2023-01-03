Bir değeri daha yitirdik

Lüsen Arca’nın eşi olan ve önceki gün yaşamını yitiren Soner Arca, çevresi tarafından çok sevilen biriydi.

Bir değerimiz daha aramızdan ayrıldı. Lefkoşa’nın köklü ailelerinden, Dr. Fazıl Küçük’ün kız kardeşinin oğlu, Yüksek Ziraat Mühendisi, duayen eğitimci, emekli Orta Eğitim Dairesi Müdürü, vatansever, Soner Arca, 82 yaşında hayata veda etti.

Lüsen Arca’nın eşi olan ve önceki gün yaşamını yitiren Soner Arca, çevresi tarafından çok sevilen biriydi.

Arca’nın cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedilecek.

